Frankfurt: Zwei neue Linksverteidiger im Fokus

Mit Philipp Max hat Eintracht Frankfurt eine zufriedenstellende Lösung für links hinten gefunden. Im Mai verkündete die SGE, dass die Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro gezogen wird. In der Rückrunde hatte die 29-jährige Leihgabe von der PSV Eindhoven gezeigt, dass er die Lücke nach dem Abgang von Filip Kostic auffangen kann. Doch Frankfurt will sich unter Umständen weiter verstärken.

Laut der ‚Bild‘ haben die Hessen zwei Kandidaten im Blick, die Max als Stammspieler Konkurrenz machen sollen. Gemeint sind Ismail Jakobs (23) von der AS Monaco sowie Derrick Köhn (24) von Hannover 96. Beide stehen auch bei anderen Klubs aus der Bundesliga auf dem Zettel.

Koch entscheidet sich für die Bundesliga

Zahlreiche Konkurrenz

Köhn hat nach einer starken Zweiligasaison für 96 das Interesse von Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen geweckt. Eine prominente Liste. Mit sechs Millionen Euro hat Hannover das Preisschild dazu für Zweitliga-Verhältnisse recht hoch angesetzt. Köhns Vertrag läuft noch bis 2025, eine Ausstiegsklausel über kolportierte drei Millionen Euro greift erst nächstes Jahr.

Bei Jakobs ist die Konkurrenz mit Union Berlin nicht so zahlreich. Doch die Köpenicker können im Gegensatz zur SGE mit Champions League-Fußball locken. Aber auch der ehemalige Kölner kostete 2021 noch immerhin 6,5 Millionen Euro Ablöse und hat sich bei Monaco zum Stammspieler entwickelt. Günstiger als Köhn wird Jakobs daher wahrscheinlich nicht.