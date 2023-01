Mehrere Angebote: Verlässt Veríssimo Benfica?

Lucas Veríssimo könnte Benfica Lissabon noch im Winter verlassen. Laut Transferinsider Fabrizio Romano zeigen vor allem die brasilianischen Erstligisten Flamengo und Atlético Mineiro Interesse an dem 27-jährigen Innenverteidiger. Eine Rückkehr in seine Heimat komme für den zweifachen Nationalspieler jedoch nicht in Frage.

Auch namentlich nicht genannte europäische Klubs zeigen Interesse an dem Rechtsfuß. In der laufenden Saison ist Veríssimo bei Benfica außen vor, stand oftmals nicht im Kader oder fiel verletzungsbedingt aus.

