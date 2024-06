Keeper Marmadashvili rettet Georgiens Remis gegen Tschechien

Im ersten EM-Spiel des heutigen Samstags kamen Georgien und Tschechien nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. In einer abwechslungsreichen Partie erzielte Tschechien in der 23. Minute die vermeintliche 1:0-Führung. Doch der VAR pfiff den Treffer von Leverkusen-Profi Adam Hzlozek wegen eines Handspiels zurück. Trotz der drückenden Überlegenheit der Tschechen ging Georgien dank eines verwandelten Handelfmeter von Georges Mikautadze mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit waren die Tschechen um den Ausgleich bemüht und erhöhten in der Folge den Druck. In der 59. Minute sorgte Patrick Schick nach einer Ecke für den 1:1-Ausgleich. Was folgte, war ein Sturmlauf des Teams von Trainer Ivan Hasek. Georgiens Schlussmann Giorgi Marmadashvili verhinderte so manchen Gegentreffer und hielt sein Team im Spiel. Der Lucky Punch gelang am Ende jedoch keinem Team. Aufgrund des eindeutigen Torschussverhältnisses von 26:4 für Tschechien kann Georgien froh über das Remis sein.