Tottenham an Wijndal dran

Tottenham Hotspur beschäftigt sich mit Owen Wijndal vom AZ Alkmaar. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato verhandeln die Spurs mit dem Eredivisie-Klub über einen Sommertransfer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit konstant guten Leistungen spielte sich der niederländische Nationalspieler in der abgelaufenen Saison in den Fokus. In 31 Ligaspielen gelangen dem 22-jährigen Linksverteidiger ein Treffer sowie zehn Assists.