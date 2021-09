FCA: Reuter über gescheiterte Verpflichtungen

Stefan Reuter hat ein positives Transferfazit für den FC Augsburg gezogen, auch wenn nicht alle anvisierten Verpflichtungen letztlich umgesetzt werden konnten. Von der ‚Augsburger Allgemeinen‘ auf die Sommerziele Kevin Vogt (29) von der TSG Hoffenheim und Ritsu Doan (23) von der PSV Eindhoven angesprochen erklärt der Geschäftsführer des FCA: „Wir beschäftigen uns mit vielen Spielern. Aber es klappt eben nicht immer. Wir brauchen auch eine gewisse finanzielle Hygiene in der Kabine. Nur so kann ein Gemeinschaftsgefühl entstehen.“

Aber auch ohne diese Transfers sieht Reuter beim FCA „mehr Qualität im Kader als in den vergangenen Jahren“. Das läge auch daran, dass man bis auf Marco Richter (23, zu Hertha BSC) keinen Stammspieler verloren hat. „Wir wollten in der Transferperiode keine Qualität abgeben. Wenn ein Angebot gekommen wäre, das viel Geld versprochen hätte, muss man schauen, dass man eine Win-Win-Situationen herstellt. Aber so ein Angebot lag nicht vor“, erklärt der 54-Jährige.