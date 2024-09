Bayern vs. Bayer: Alonso verkündet gute Neuigkeiten

Bayer Leverkusen kann im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern am morgigen Samstag (18:30 Uhr) auf den gesamten Kader zählen. Trainer Xabi Alonso verkündete auf der heutigen Pressekonferenz, dass alle Stars zur Verfügung stehen.

Mittelfeldmann Exequiel Palacios könnte in München zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf stehen. „Pala kann von Anfang an spielen“, verriet Alonso. Den argentinischen Weltmeister hatte eine Knieverletzung wochenlang außer Gefecht gesetzt.