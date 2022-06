Union leiht Grill aus

Nach dem Abgang von Andreas Luthe (35) zum 1. FC Kaiserslautern legt Union Berlin auf der Torhüter-Position nach. Die Eisernen verkünden, dass Lennart Grill auf Leihbasis von Bayer Leverkusen an die Alte Försterei wechselt. Nach offiziellen Klubangaben ist eine Kaufoption Teil des Deals. Der ‚kicker‘ berichtete zudem am heutigen Donnerstagmorgen, dass sich Bayer eine Rückkaufoption gesichert hat.

Grill war 2020 für zwei Millionen Euro von Kaiserslautern nach Leverkusen gewechselt. An Lukas Hradecky (32) kam der Torhüter aber nie vorbei, weshalb er sich zwischenzeitlich an den norwegischen SK Brann verleihen ließ. „Für mich bedeutet er nicht nur, bei einem besonderen Verein zu spielen. Es geht auch darum, mich stetig zu verbessern, mich schnell in die Mannschaft zu integrieren und meinen Teil für eine erfolgreiche Saison beizutragen“, so Grill über seinen Union-Wechsel.