Altach entlässt Klose

Miroslav Klose muss seinen Posten als Cheftrainer des SCR Altach räumen. Der österreichische Bundesligist teilt mit, dass man sich vom 44-jährigen Coach mit sofortiger Wirkung trennt. Neben Klose muss auch dessen Assistent Slaven Skeledzic die Koffer packen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Sommer 2022 war der ehemalige deutsche Nationalspieler in Altach am Ruder. Geschäftsführer Christoph Längle sagt zur Entlassung: „Miroslav Klose hat vom ersten bis zum letzten Tag alles gegeben und es war eine riesige Erfahrung, ihn als Trainer und vor allem Menschen in Altach erlebt zu haben. Ich möchte mich bei Miro und seinem Co-Trainer Slaven Skeledzic für die geleistete Arbeit bedanken.“

Lese-Tipp

Spurs-Interesse an Glasner

Für Klose war es der erste Posten als Chefcoach im Profifußball. Zuvor war er als Co-Trainer beim FC Bayern und im Jugendbereich aktiv. In Altach stand er bei 24 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Seine Mannschaft konnte dabei lediglich fünf Partien siegreich gestalten.