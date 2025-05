Stuttgart: Abnehmer für Chase gefunden?

The Chase is better than the catch – so oder so ähnlich dürften zu Saisonbeginn die Fans des VfB Stuttgart gedacht haben, als Anrie Chase drauf und dran war, den zu Borussia Dortmund abgewanderten Abwehrchef Waldemar Anton zu beerben. Doch das Hoch hielt nur kurz, mittlerweile spielt der Japaner mit den amerikanischen Wurzeln keine Rolle mehr bei den Schwaben. Im Sommer könnten sich die Wege daher trennen und Chase eine neue Herausforderung im Ausland angehen.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, beobachtet RB Salzburg den Innenverteidiger schon seit dem vergangenen Winter. Demnach möchte man in der Mozartstadt das Interesse an Chase konkretisieren und den Lockenkopf zur neuen Saison in den RB-Kosmos locken. In Salzburg will man Chase helfen, sein Potenzial auszuschöpfen.

Die restliche Vertragsdauer im Schwabenland ist ebenso unbekannt wie etwaige Ablöseforderungen der Stuttgarter. Für die Profis des VfB kam der 21-Jährige in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend 20 Mal zum Einsatz. Aufgrund eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel wird Chase vor Saisonende nicht mehr auflaufen.