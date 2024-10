Fortuna plant Thioune-Verlängerung

Fortuna Düsseldorf will den Vertrag mit Cheftrainer Daniel Thioune verlängern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Gespräche Anfang der Woche begonnen. Auch Thioune kann sich einen Verbleib bei der Fortuna gut vorstellen: „Grundsätzlich erstmal so viel Bekenntnis, dass ich noch ganz lange Trainer sein möchte. Das ist mein größter Wunsch – und da haben wir jetzt damit begonnen, dass es vielleicht eine Idee gibt, wie man die nächsten 100 Spiele erreichen kann. Das ist sicher etwas, was jetzt so ein Prozess sein kann.“ Der aktuelle Vertrag des 50-Jährigen läuft am Saisonende aus.

Seit Februar 2022 ist der Erfolgstrainer beim Zweitligisten tätig und führte die Fortuna in der vergangenen Saison beinahe in die Bundesliga. Am Ende stand eine dramatische Niederlage in der Relegation gegen den VfL Bochum, da man einen 3:0-Hinspielsieg noch aus der Hand gab. Aktuell belegen die Rheinländer mit 17 Punkten nach acht Spielen Rang eins der 2. Bundesliga.