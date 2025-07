Fortuna erreicht Anfrage für Siebert

Der Pisa Sporting Club streckt die Fühler nach Innenverteidiger Jamil Siebert (23) von Fortuna Düsseldorf aus. Laut Gianluca Di Marzio hat der Serie A-Aufsteiger sogar schon eine Offerte in bislang noch unbekannter Höhe beim deutschen Zweitligisten eingereicht. Zudem gehören mit dem FC Bologna und dem FC Turin zwei weitere italienische Klubs zu den Interessenten.

Update (9:24 Uhr): ‚Sky‘ zufolge befindet sich Siebert bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Pisa. In puncto Ablösesumme sollen die Klubs allerdings noch ein Stück auseinander liegen.

Siebert ist bis 2027 an die Fortuna gebunden und hätte bis vor kurzem per vertraglich fixierter Ausstiegsklausel über fünf Millionen Euro andernorts anheuern dürfen – inzwischen ist die Summe aber frei verhandelbar. Auch Vereine aus der englischen Championship sind am früheren deutschen U-Nationalspieler dran, darunter die Queens Park Rangers, Stoke City und der FC Watford.