Zwei wichtige TSG-Verlängerungen auf dem Weg

Nach dem Chaos-Sommer soll wieder Effizienz und sportlicher Erfolg bei der TSG Hoffenheim Einzug halten. Letzterer lässt noch auf sich warten, die Ausbeute von acht Zählen aus ebenso vielen Bundesliga-Partien ist überschaubar. Auf personeller Ebene wird unter Rosen-Nachfolger Andreas Schicker aber offenbar wieder zielführend gearbeitet.

Der neue Sportgeschäftsführer, vor rund zwei Wochen von Sturm Graz in den Kraichgau gekommen, hat bereits erste Vertragsgespräche angeschoben. Zwei Personalien stehen dabei ganz oben auf der Agenda von Schicker und der TSG: Klublegende Andrej Kramaric und Shootingstar Tom Bischof, beide nur noch bis Saisonende gebunden, sollen im Kraichgau neue Arbeitspapiere unterzeichnen.

Option bei Kramaric

Nach Informationen des ‚kicker‘ besteht im Fall des erstgenannten Kroaten eine beidseitige Verlängerungsoption, allerdings nur für ein weiteres Jahr. Die Gespräche sollen daher um die Frage kreisen, ob der Vertrag längerfristig ausgedehnt werden kann. Auch mit 33 Jahren ist Kramaric noch Top-Torjäger (fünf Saisontreffer) und unumstrittener Leistungsträger.

An einem ganz anderen Punkt der Karriere steht derweil Tom Bischof. Der 19-jährige Offensivspieler hat sich unter Trainer Pellegrino Matarazzo in der Startelf festgespielt (10 Saisonspiele) und soll die Zukunft der TSG mitgestalten. Laut ‚kicker‘ laufen auch in Bischofs Fall die Verhandlungen. Womöglich können Schicker und Co. schon bald doppelten Vollzug melden.