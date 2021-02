Union: Awoniyi fällt aus

Taiwo Awoniyi wird Union Berlin in den kommenden Spielen nicht zur Verfügung stehen. Wie die Eisernen verkünden, hat sich der Stürmer eine Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Er droht für mehrere Wochen auszufallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 23-Jährige ist aktuell vom FC Liverpool an die Berliner ausgeliehen. Mit seiner Schnelligkeit und Physis ist Awoniyi ein wichtiger Teil im Offensivspiel von Union. In 19 Bundesliga-Spielen in der laufenden Saison war der Nigerianer an acht Toren direkt beteiligt.