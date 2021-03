DFB: System- und Kimmich-Frage

Ausfälle

„Jetzt heißt es, zu punkten und sich möglichst einzuspielen, Automatismen zu schärfen“, kündigte Joachim Löw an, dass die Zeit der Experimente vorbei ist. Verzichten muss der Bundestrainer gegen Island aber auf Toni Kroos, Robin Gosens und Niklas Süle. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen der an Corona erkrankte Jonas Hofmann sowie Marcel Halstenberg, der sich laut der ‚Bild‘ aufgrund eines Kontakts zu Hofmann ebenfalls in Quarantäne begeben musste.

Grundordnung

Mit einer Viererkette hat das DFB-Team einen Offensivmann mehr auf dem Feld. Die Dreier-/Fünferkette verspricht dagegen mehr Stabilität. Da sehr defensive Isländer zu erwarten sind, darf man davon ausgehen, dass Löw auf einen Viererverbund setzt.

Kimmich-Frage

Auch ohne Kroos herrscht im Mittelfeld ein Überangebot. Denkbar daher, dass Joshua Kimmich mit Blick auf die EM doch rechts hinten ran muss. „Ich denke darüber nach“, so Löw, der aber auch betont: „Er ist aber auch im Mittelfeld extrem wichtig.“

So könnte Deutschland spielen