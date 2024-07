Demirovic-Ersatz: Augsburg bedient sich in der Ligue 1

Der FC Augsburg verliert aller Voraussicht nach Topscorer Ermedin Demirovic (26). Mit dem VfB Stuttgart hat sich der bosnische Nationalspieler bereits auf eine Zusammenarbeit verständigt und auch die Klubs bewegen sich in puncto Ablösesumme immer weiter aufeinander zu.

Den möglichen Nachfolger haben die Verantwortlichen in Frankreich ausfindig gemacht. Wie die Regionalzeitung ‚Ouest-France‘ berichtet, hat sich Mittelstürmer Steve Mounié für einen Wechsel in die Fuggerstadt entschieden. Der 29-Jährige werde zeitnah für drei Jahre inklusive einjähriger Verlängerungsoption unterschreiben.

Weil Mouniés Arbeitspapier bei Stade Brest vor wenigen Tagen ausgelaufen ist, wird keine Ablöse fällig. Der beninische Nationalspieler, vergangene Saison in der Ligue 1 an acht Toren direkt beteiligt, bestätigte bereits, dass er den Klub verlassen wird. Und das, obwohl Brest künftig in der Champions League an den Start geht.