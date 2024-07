Neues VfB-Angebot für Demirovic

Der VfB Stuttgart hat seine Offerte für Angreifer Ermedin Demirovic nach oben korrigiert. Laut Informationen der ‚Bild‘ stellen die Schwaben dem FC Augsburg inzwischen 18 Millionen Euro für den 26-jährigen Bosnier in Aussicht. Eine Einigung ist dadurch allerdings noch nicht in greifbare Nähe gerückt.

Dem Bericht zufolge fordern die Fuggerstädter eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro. Denkbar, dass sich die Klubs am Ende in der Mitte treffen. Immerhin hat Demirovic selbst, der in der vergangenen Saison stolze 25 Scorerpunkte sammelte, mit dem VfB schon eine Übereinkunft erzielt.