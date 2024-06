Schneller Deal: Demirovic vor Wechsel nach Stuttgart

Der VfB Stuttgart muss einen Aderlass, der seinesgleichen sucht, hinnehmen. Viele Spieler verlassen den Vizemeister der abgelaufenen Saison, bei einigen haben die Verantwortlichen der Schwaben aufgrund von Ausstiegsklauseln keine Handhabe. Zeitgleich rüsten die VfB-Bosse aber auch nach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ermedin Demirovic steht vor einem Wechsel vom FC Augsburg nach Stuttgart. Der italienische Journalist Gianluca Di Marzio berichtet von einer Einigung zwischen dem bosnischen Torjäger und dem VfB. Die ‚Bild‘ gibt einen zeitlichen Rahmen für den Transfer. Noch an diesem Wochenende soll das Geschäft abgeschlossen werden.

Lese-Tipp

Augsburg verleiht Günther erneut

Zwischen den Vereinen gehe es nur noch um letzte Details. Als Ablöse stehen 15 bis 20 Millionen Euro im Raum. Ein Nachfolger für Serhou Guirassy, der seinerseits wohl in Richtung Borussia Dortmund abwandern wird, wäre damit gefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (12:29 Uhr): ‚Sky‘ sieht den Deal noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Der Pay-TV-Sender berichtet, dass Augsburg mehr als die kolportierten 15 bis 20 Millionen Euro Ablöse fordert und die Verhandlungen laufen. In Stuttgart sei man dennoch davon überzeugt, dass der Transfer in den nächsten Tagen erfolgreich abgeschlossen wird.