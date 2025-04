HSV: Mannschaft verhindert Poreba-Wechsel

Lukasz Poreba könnte beim Hamburger SV im Schlussspurt des Aufstiegsrennens eine wichtige Rolle übernehmen. Trainer Merlin Polzin stellte dem 25-jährigen Ergänzungsspieler aufgrund der Verletzungsmisere im defensiven Mittelfeld gegenüber der ‚Bild‘ Startelfeinsätze in Aussicht: „Es gibt sicher Gründe dafür, dass Lukasz Poreba da spielt, weil er einfach auf der haltenden Sechser-Position das Spiel gut steuern kann und er immer wieder im Pressing Momente findet, die Achter zu unterstützen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch vor einem Monat hatte der ehemalige polnische U21-Nationalspieler noch vor einem Blitz-Wechsel in die Major League Soccer zu den Vancouver Whitecaps gestanden. In der US-Liga ist das Transferfenster noch bis zum 23. April geöffnet. Damals legten unter anderem seine Mannschaftskameraden ein Veto ein, wie Sportvorstand Stefan Kuntz dem Boulevardblatt erklärt: „Entscheidend war Lukasz’ Bereitschaft, dass er auch ohne einen Wechsel in der Rückrunde hier voll mitzieht. Auch die Jungs in der Mannschaft haben geäußert, dass sie ihn auf jeden Fall im Team brauchen.“ In Absprache mit den anderen Bossen, dem Trainerteam und Poreba selbst wurde der Wechsel ad acta gelegt.