HSV: Neue Gespräche mit Selke

Der Hamburger SV hat die Hoffnung bei Davie Selke noch nicht aufgegeben. Der ‚kicker‘ berichtet, dass es in der vergangenen Woche neue Gespräche zwischen dem Spieler und dem Klub gegeben hat. Dabei soll es sich allerdings um einen Austausch und kein konkretes Vertragsgespräch gehandelt haben.

Die ‚Sport Bild‘ hatte in dieser Woche berichtet, dass der Bundesliga-Aufsteiger sein Vertragsangebot an den 30-Jährigen zurückgezogen hat. Aktuell läuft das Arbeitspapier des Angreifers am morgigen Montag aus und er wäre ablösefrei. Als möglicher Nachfolger steht Rayan Philippe (24) schon bereit. Laut dem Fachmagazin wartet der HSV nach Unterbreitung eines verbesserten Angebots für den Franzosen aktuell auf die Reaktion von Eintracht Braunschweig. Die Hoffnung ist, dass der Transfer spätestens am Mittwoch pünktlich zum Trainingsauftakt über die Bühne gegangen ist.