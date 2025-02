HSV: Poreba-Abgang mitten in der Saison?

Lukasz Poreba (24) und der Hamburger SV könnten schon in Kürze getrennte Wege gehen. Laut der ‚Bild‘ gab es bereits erste Gespräche über einen Transfer zwischen Poreba und den Vancouver Whitecaps aus der nordamerikanischen MLS, in der das Transferfenster noch bis zum 23. April geöffnet ist. Der 24-jährige Pole kommt in der laufenden Saison bei den Rothosen nicht auf die gewünschten Einsatzminuten, weshalb ein Wechsel Sinn ergeben könnte. Noch befinden sich die Verhandlungen aber im Anfangsstadium.

Bereits im vergangenen Sommer kokettierte der ehemalige polnische U21-Nationalspieler mit einem Abgang. Beim HSV wird Poreba allerdings als wichtiger Kaderspieler sehr geschätzt, in der Rückrunde stehen für Poreba jedoch nur zwölf Einsatzminuten zu Buche. Sein Vertrag in der Hansestadt ist noch bis 2027 gültig, trotzdem wäre eine Trennung für den HSV eine denkbare Möglichkeit, um die Kaderkosten weiter zu reduzieren.