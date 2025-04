Lukaku wählt seinen nächsten Klub

Romelu Lukaku plant seine Rückkehr zum RSC Anderlecht. Wie ‚La Dernière Heure‘ berichtet, möchte der 31-jährige Mittelstürmer im Anschluss an die WM 2026 wieder für seinen belgischen Heimatverein spielen. Schon in der Vergangenheit machte er keinen Hehl daraus, seine Karriere in Anderlecht beenden zu wollen.

Lukaku kickt aktuell für die SSC Neapel, sein Vertrag läuft noch bis 2027. Am Vesuv spielt er eine solide Saison. Nach 28 Spielen stehen elf Tore und acht Vorlagen auf dem Konto des bulligen Linksfußes.