Neuer Top-Job für Watzke

Hans-Joachim Watzke ist neuer UEFA-Vizepräsident. Der vorsitzende Geschäftsführer von Borussia Dortmund wurde in der Sitzung des Exekutivkomitees auf dem UEFA-Kongress in Belgrad einstimmig in das neue Amt gewählt. Erster Vizepräsident bleibt der Italiener Gabriele Gravina, Watzke ist nun dessen Stellvertreter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Watzke wurde auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf erneut mit einem Posten beim europäischen Fußballverband betraut. Der 63-Jährige wurde in seinem gegenwärtigen Amt bestätigt und vertritt die Europäische Fußball-Union im Council des Weltverbands FIFA.