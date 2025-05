Kaiserslautern verpflichtet Asta

Der 1. FC Kaiserslautern hat den ersten Sommerneuzugang eingetütet. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt Simon Asta von der SpVgg Greuther Fürth ablösefrei zu den Roten Teufeln. Der 24-jährige Rechtsverteidiger spielte die letzten fünf Jahre beim Kleeblatt, absolvierte in dieser Spielzeit 27 Partien in der 2. Bundesliga. „Der FCK ist ein wahnsinniger Verein mit einem tollen Stadion, in dem immer eine sehr gute Stimmung herrscht. Es fühlt sich für mich richtig an, hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen“, so Asta über seinen neuen Arbeitgeber.

Unter der Anzeige geht's weiter

FCK-Sportdirektor Marcel Klos beschreibt den Neuzugang wie folgt: „Simon ist für sein junges Alter ein extrem erfahrener Spieler. Er ist im Defensivverbund variabel einsetzbar, was der Flexibilität in unserem Spiel hilft. Merkmale, die ihn auszeichnen, sind seine Geradlinigkeit und seine hohe Laufbereitschaft. Er verfügt zudem über eine sehr intensive Spielweise und hat in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass er trotz seiner Ausbildung als Abwehrspieler Qualitäten in der Offensive besitzt.“