Ancelotti stellt klar: „Will keinen Klub mehr trainieren“

Carlo Ancelotti will in Zukunft nicht mehr im Klub-Fußball arbeiten. Das sagte der Italiener heute auf einer Presskonferenz: „Das hier ist der Klub meines Lebens. Ich will keinen anderen Klub mehr trainieren. Ich verlasse Real nicht, um zu einem anderen Verein zu gehen. Ich gehe zum fünfmaligen Weltmeister.“ Der 65-Jährige wird unmittelbar nach der Saison Brasilien übernehmen.

Bei seiner zweiten Amtszeit in der spanischen Hauptstadt konnte Ancelotti unzählige Titel einheimsen, der Abschied nach einer schwachen Saison hat dennoch einen bitteren Beigeschmack. „Ich habe viele Fehler gemacht, aber deshalb habe ich keine schlaflosen Nächte. Ich bin sehr glücklich darüber, wie ich hier behandelt wurde“, so Ancelotti weiter. Am morgigen Samstag (16:15 Uhr) erlebt Ancelotti gemeinsam mit Luka Modric (39) seinen Abschied im Bernabéu gegen Real Sociedad.