Newcastle & Burn einig über Verlängerung

Der Weg von Dan Burn und Newcastle United wird noch eine Weile gemeinsam weitergehen. Laut ‚Daily Mail‘ hat sich der 2,01 Meter große Linksfuß mit den Magpies auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Sein derzeit noch gültiger Vertrag ist bis 2026 datiert, dementsprechend herrschte Handlungsbedarf.

Der 33-Jährige gehört in Newcastle zu den absoluten Leistungsträgern und erspielte sich so sogar einen Platz in der englischen Nationalmannschaft unter Trainer Thomas Tuchel. Der wuchtige Verteidiger spielt seit Januar 2022 für seinen jetzigen Arbeitgeber und hat inzwischen 146 Pflichtspiele auf dem Konto.