Vorgespräche: Raków hat Muslija auf dem Radar

Bei Raków Częstochowa würde man gerne auf Verstärkung aus der Bundesliga setzen. Der polnische Klub beschäftigt sich laut ‚meczyki.pl‘ mit einer Verpflichtung von Florent Muslija. Entsprechende Vorgespräche sollen schon stattgefunden haben. Ob sich der 26-jährige Flügelstürmer sich einen Wechsel in die Ekstraklasa vorstellen kann, ist offen.

In Freiburg stand Muslija in der zurückliegenden Spielzeit auf dem Abstellgleis und kam lediglich zu Kurzeinsätzen in der Bundesliga. Bei Raków könnte der 28-fache kosovarische Nationalspieler unter Umständen sogar in der Champions League-Qualifikation starten. Der Klub aus Częstochowa rangiert einen Spieltag vor Saisonende auf Platz zwei und hat noch die Möglichkeit, Meister zu werden.