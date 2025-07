Sildillia einig mit PSV – erstes Angebot an Freiburg

Die PSV Eindhoven und Kiliann Sildillia sind einer möglichen Zusammenarbeit einen Schritt näher gekommen. Wie das ‚Eindhovens Dagblad‘ berichtet, haben sich der niederländische Traditionsklub und der 23-jährige Rechtsverteidiger auf sämtliche Vertragsinhalte geeinigt. Nun fehlt noch das Go vom SC Freiburg für den Transfer.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT berichtete bereits gestern exklusiv vom sich anbahnenden Wechsel. Ein erstes Angebot wurde bereits an den Bundesligisten übermittelt. Dem Lokalblatt zufolge bietet PSV vier Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen in ungenannter Höhe. Zuletzt wurde angenommen, dass die Freiburger rund zehn Millionen Euro für den Verkauf des Franzosen fordern. Der Poker ist eröffnet.