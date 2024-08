Irre Ablöse: Newcastle vor Guehi-Transfer

Marc Guéhi wechselt aller Voraussicht nach innerhalb der Premier League. Laut dem ‚Telegraph‘ steht Newcastle United kurz davor, die Verpflichtung des Defensivspielers perfekt zu machen. Mit umgerechnet fast 70 Millionen Euro werde Crystal Palace entschädigt. Eine Einigung mit dem Innenverteidiger selbst soll kein Problem darstellen.

Guéhi spielte eine fulminante Saison bei den Eagles und verdiente sich damit eine EM-Teilnahme. In Englands Viererkette war der 24-Jährige sogar gesetzt. Während die Three Lions im Finale an Spanien (1:2) scheiterten, steht für Guéhi nun der nächste Karriereschritt an.