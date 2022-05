Nächster Klub an Burgstaller dran

Guido Burgstaller ruft neuerdings auch Interesse in seiner Heimat Österreich hervor. Nach Informationen von ‚Bild‘ und ‚Kurier‘ ist Rapid Wien hinter dem Torjäger des FC St. Pauli her. Auch wenn er dort noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, soll Burgstaller aus privaten Gründen mit einem Wechsel kokettieren.

Deshalb zeigt sich Pauli-Sportchef Andreas Bornemann offen für einen Verkauf: „Guido ist ein wichtiger Faktor in unseren Planungen. Auf der anderen Seite gibt es halt Dinge im Leben, die muss man respektieren und akzeptieren. Da müssen wir nach Lösungen suchen.“ Seit einigen Wochen buhlt bereits Ex-Klub 1. FC Nürnberg um Burgstallers Dienste. In dieser Zweitligasaison kommt der 33-Jährige auf starke 20 Pflichtspieltore in 35 Einsätzen.