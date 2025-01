Bayer-Juwel in die zweite Liga?

Artem Stepanov von Bayer Leverkusen weckt Begehrlichkeiten in Liga zwei. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge haben es zahlreiche Klubs auf den ukrainischen Mittelstürmer abgesehen, darunter auch der 1. FC Kaiserslautern. An die Werkself ist der 17-Jährige bis 2027 vertraglich gebunden.

Stepanov hatte zu Beginn der Saison in Leverkusens U19 mit zehn Treffern in elf Ligaspielen für Furore gesorgt. Seit November steht der U19-Nationalspieler im Profi-Kader, durfte sich aber zunächst einmal beim 5:0-Sieg in der Champions League gegen RB Salzburg unter Xabi Alonso für 17 Minuten beweisen. Zieht es den großgewachsenen Goalgetter (1,92 Meter) im Winter zwecks Spielpraxis in die Pfalz?