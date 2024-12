Meilenstein für Sancho

Jadon Sancho ist der Knoten geplatzt. Beim gestrigen 5:1-Sieg über den FC Southampton erzielte der englische Offensivspieler seinen ersten Treffer für den FC Chelsea, nachdem er im Sommer inklusive 30 Millionen Euro teurer Kaupflicht von Manchester United ausgeliehen wurde.

In London läuft es für Sancho bislang eher durchwachsen: Sechsmal durfte der frühere BVB-Profi in der laufenden Spielzeit von Beginn an auf dem Platz stehen (fünf Vorlagen). Dafür rangiert er mit den Blues auf einem überraschend starken zweiten Tabellenplatz in der Premier League.