Monaco knüpft Kontakt zu Rabiot

Die AS Monaco ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Aurélien Tchoumanéni (22/Real Madrid) offenbar auf Adrien Rabiot (27) gestoßen. Einem Bericht der ‚L'Équipe‘ zufolge hat der Klub aus dem Fürstentum vor einigen Tagen Kontakt zur Spieler-Entourage geknüpft. Rabiot wird geschäftlich von seiner Mutter Veronique vertreten.

Was sie zu hören bekamen, dürfte den ASM-Verantwortlichen nicht gefallen haben. Mit rund sieben Millionen Euro rangiert Rabiot auf der Gehaltsrangliste von Juventus Turin auf Platz drei. Für einen Wechsel nach Monaco müsste er laut ‚L'Équipe‘ signifikante Einbußen in Kauf nehmen. So sei eine Einigung eher unwahrscheinlich.