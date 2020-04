Tah-Verbleib zeichnet sich ab

Jonathan Tah wird Bayer Leverkusen im Sommer nicht verlassen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist das der Ausstiegsklausel über 40 Millionen Euro geschuldet, die spätestens bis zum 31. Mai hinterlegt werden müsste. Dass ein Verein so bald eine so hohe Summe aufbringt, ist unwahrscheinlich.

Zuletzt hatte der FC Arsenal großes Interesse am 24-Jährigen gezeigt. Doch die Coronakrise hat dem englischen Hauptstadtklub die Hände gebunden, es werden keine Millionen-Transfers mehr getätigt. Für den Innenverteidiger kann ein Verbleib in Leverkusen aber sogar von Vorteil sein. Die Mannschaft hat sich in der derzeit unterbrochenen Saison gut entwickelt und eine erneute Champions League-Teilnahme ist für die Werkself in Reichweite. Tahs Vertrag läuft noch bis 2023, die Klausel behält dabei ihre Gültigkeit.