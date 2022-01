Gladbach-Verlängerung: Beyer stellte die Sinnfrage

Jordan Beyer hat das Für und Wider vor seiner Vertragsverlängerung Ende Dezember sorgfältig abgewogen. „Es war ja klar, dass mein Vertrag am Ende der Saison auslaufen wird. Als Eigengewächs wollte ich natürlich noch länger im Verein spielen, aber trotzdem musste ich mir im Sommer die Frage stellen, ob es noch Sinn ergibt, hier weiterzuspielen“, berichtet der Abwehrspieler im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘.

Die aktuelle sportliche Situation habe dann den Ausschlag gegeben, so der 21-Jährige weiter: „Der Saisonstart war für mich aber eine Bestätigung, dass hier in Zukunft für mich doch noch was gehen könnte. Dass es so gekommen ist, freut mich jetzt umso mehr.“ Inzwischen ist Marvin Friedrich (26) als zusätzlicher Konkurrent für die Innenverteidigung hinzugekommen – für Beyer kein Problem: „Es war ja klar, dass der Verein auf der Position was tun wird. Das war für mich keine Überraschung. Für mich heißt es, dass ich mich weiter voll reinhaue, um zu zeigen, dass ich in die Startelf gehöre.“