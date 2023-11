Union dementiert Raúl-Berichte

Manager Oliver Ruhnert hat indirekt bestritten, Verhandlungen mit dem spanischen Weltstar Raúl über ein Engagement bei Union Berlin geführt zu haben. „Wir haben in den vergangenen Tagen wirklich viele Gespräche geführt. Und es spricht wirklich für die Organisation dieses Klubs, dass von all den Kandidaten oder von den Gesprächen, die wir geführt haben, bis zum heutigen Zeitpunkt nicht ein einziger Kandidat nach außen gedrungen ist“, ließ Ruhnert bei der offiziellen Vorstellung des neuen Trainers Nenad Bjelica am heutigen Sonntagnachmittag verlauten.

Vorausgegangen waren Berichte des ‚kicker‘, dass sich die Anzeichen „verdichten“, Raúl werde an der Alten Försterei übernehmen. Auch Alfred Schreuder und Oliver Glasner wurden zwischenzeitlich als potenzielle Nachfolger von Urs Fischer gehandelt.