Gegen Frankreich: Löw setzt auf Havertz

Um 21 Uhr ist es so weit. Deutschland startet in die Europameisterschaft 2021. Gegen Frankreich geht es im ersten Gruppenspiel um mehr als eine gute Ausgangsposition in der Gruppe F.

Joachim Löw baut dabei auf den zuletzt gut funktionierenden Dreierriegel in der Abwehr, flankiert von Robin Gosens und Joshua Kimmich. In der offensiven Dreierreihe beginnt Kai Havertz an der Seite von Serge Gnabry und Thomas Müller.

Die Aufstellungen

Frankreich

Deutschland