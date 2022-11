Medien: Bellingham fliegt aus Startelf

Jude Bellingham muss wohl bei der Weltmeisterschaft in Katar vorerst etwas zurückstecken. Laut ‚Daily Mail‘ wird der Youngster in der Startelf von England morgen Abend (20 Uhr) gegen Wales durch Jordan Henderson ersetzt.

In der Partie gegen die USA (0:0) zeigte Bellingham eine durchwachsene Leistung. Weiter wird erwartet, dass Trainer Gareth Southgate zusätzliche Veränderungen vornehmen wird. Die Three Lions gehen als Tabellenführer in die Begegnung mit Wales und es besteht nur noch eine minimale Chance, den Einzug ins Achtelfinale zu verpassen.