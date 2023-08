Neuer Klub für Mbom

Jean Manuel Mbom steht vor einer neuen Aufgabe. Nach FT-Informationen zieht es den 23-jährigen Mittelfeldspieler nach Dänemark zu Viborg FF. Der Deal steht unmittelbar bevor. Mbom ist ablösefrei, weil sein Vertrag bei Werder Bremen Anfang Juli aufgelöst worden war.

Bei den Grün-Weißen gelang es dem Achter auch aufgrund von Verletzungen nicht, seine Bundesliga-Karriere nachhaltig in Schwung zu bringen. War er in den Vorjahren noch einigermaßen regelmäßig auf dem Rasen, fielen in der zurückliegenden Spielzeit nur vier Kurzeinsätze für Mbom ab. In Dänemark soll es künftig besser laufen.