Neuer Vertrag: Di Salvo bleibt beim DFB

Der DFB und Antonio Di Salvo haben sich auf eine Verlängerung des laufenden Kontrakts geeinigt. Wie der deutsche Dachverband mitteilt, steht der U21-Nationaltrainer ab sofort bis zum 30. Juni 2027 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Somit ist sicher, dass Di Salvo die U21 auch während der beiden Europameisterschaften in der Slowakei (11. bis 28. Juni 2025) sowie in Albanien und Serbien (2027) betreuen wird. Der 45-Jährige steht seit September 2021 bei der U21 in der Verantwortung, zuvor war er als Co-Trainer der U21 und der A-Nationalmannschaft aktiv.