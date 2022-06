Verhandlungen weit fortgeschritten: Haller will „unbedingt“ zum BVB

Borussia Dortmund könnte schon bald einen Nachfolger für Erling Haaland präsentieren. Nach Informationen der ‚Bild‘ sind die Verhandlungen mit Sébastien Haller von Ajax Amsterdam weit fortgeschritten.

Wie die Boulevardzeitung berichtet, will der 27-Jährige „unbedingt“ zum BVB wechseln, lediglich an den unterschiedlichen Vorstellungen in puncto Ablöse hake der Deal noch.

Die Differenz ist allerdings überschaubar: Während Ajax auf 38 Millionen poche, sollen die Dortmunder nicht bereit sein, mehr als 33 Millionen zu zahlen. Alternativen zu Haller sind unter anderem Sasa Kalajdzic (24) vom VfB Stuttgart, Lucas Alario von Bayer Leverkusen sowie Hugo Ekitike (19) von Stade Reims.