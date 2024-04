Ex-Dortmunder & Dauerflirt: 118-Millionen-Duo für Barça?

Das alte Lied: Der FC Barcelona hat eigentlich kein Geld, will sich aber jedes Jahr mit Topspielern verstärken. Und wenn diese nicht zufällig ablösefrei auf dem Markt sind, haben es die Katalanen mit stattlichen Preisschildern zu tun. Das gilt sowohl für Mittelfeldspieler Mikel Merino (27) als auch für Offensiv-Künstler Bernardo Silva (29).

Laut ‚Mundo Deportivo‘ beschäftigt sich Barça mit der Verpflichtung dieser beiden Spieler. Im Fall von Silva heißt es: Mal wieder. Schon seit ein paar Jahren sind die Blaugrana dem Portugiesen, der trotz aller Avancen aus Barcelona, Paris und Saudi-Arabien stets bei Manchester City geblieben ist, auf der Fährte. Jetzt wolle man einen „letzten Anlauf“ wagen.

Das Problem: Silvas noch bis 2026 gültiger Vertrag soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet 58 Millionen Euro beinhalten. Für einen finanziell gebeutelten Verein natürlich eine Summe, die man nicht ohne Weiteres stemmen kann.

Verlängert Merino?

Das wäre in etwa auch die Größenordnung bei Merino. Die Ablöse des Achters hat La Liga-Rivale Real Sociedad ‚Mundo Deportivo‘ zufolge bei 60 Millionen Euro fixiert. Immerhin: Der Vertrag des ehemaligen Dortmunders läuft im nächsten Jahr aus. Nicht ausgeschlossen also, dass sich die Basken bei der Ablöse verhandlungsbereit zeigen – vorausgesetzt, die anvisierte Verlängerung scheitert.

Angesichts einer erneut starken Saison mit wettbewerbsübergreifend sieben Toren und fünf Vorlagen in 38 Einsätzen wird Merinos Arbeitgeber aber wohl auch dann keinen Dumpingpreis im Sinn haben. Es kursieren also mal wieder teure Transfer-Ideen in Barcelona.