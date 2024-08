Napoli hat Schouten im Visier

Die SSC Neapel ist auf der Suche nach Verstärkungen für das Mittelfeld offenbar in der Eredivisie fündig geworden. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, möchte der Serie A-Klub Jerdy Schouten von der PSV Eindhoven verpflichten. Der 27-Jährige wird als kostengünstigere Alternative zu Scott McTominay (27) angesehen, den Manchester United lediglich fest für 30 Millionen Euro abgeben möchte.

Napoli ist laut dem Bericht bereit, 20 Millionen Euro plus Boni für Schouten auf den Tisch zu legen, könnte sich aber auch ein Leihgeschäft mit einer Kaufverpflichtung zur neuen Saison vorstellen. Bereits vor zwei Jahren stand der dynamische Sechser einmal vor dem Wechsel zu den Azzurri, entschied sich damals allerdings für Eindhoven. Der niederländische EM-Fahrer steht noch bis 2028 bei den Rot-Weißen unter Vertrag. Auch Borussia Dortmund war in diesem Sommer an Schouten interessiert, wollte die Ablöseforderungen der Niederländer jedoch nicht erfüllen.