Bald abösefrei: Bundesliga-Duo an Deaconu dran?

Der VfL Bochum und Greuther Fürth haben einen möglichen Neuzugang aus der rumänischen Liga im Blick. Laut der ‚Gazeta Sporturilor‘ befinden sich die beiden Bundesligisten im Rennen um Ronaldo Deaconu. Der 24-jährige Kreativspieler steht zurzeit noch bei Gaz Metan unter Vertrag, soll dem Zeitungsbericht zufolge jedoch in Kürze seinen bis Sommer datierten Kontrakt wegen ausbleibender Gehaltszahlungen auflösen.

Gaz Metan musste aus diesem Grund bereits sechs Profis ziehen lassen. Neben Bochum und Fürth steht Deaconu auch bei Wisla Krakau, Sturm Graz sowie mehreren Klubs aus der Türkei im Blickfeld. In der laufenden Saison glänzt der Linksfuß beim derzeitigen Tabellen-13. als Topscorer mit zehn Torbeteiligungen in 18 Ligaeinsätzen. Bei den Bochumern wäre Deaconu die wohl günstigere Alternative zu Ex-Spieler Robert Zulj (29), mit dem der VfL derzeit in Kontakt steht.