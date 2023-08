Gosens-Ablöse enthüllt

Union Berlin greift für Nationalspieler Robin Gosens (29) nicht ganz so tief in die Tasche wie angenommen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, fließen statt der kolportierten 15 Millionen nur deren elf als Sockelbetrag an Inter Mailand. Bis zu zwei Millionen Euro an erfolgsabhängigen Boni können dazukommen.

Gosens selbst sprach zuletzt davon, „dass 15 Millionen Euro für Union jetzt kein Zuckerschlecken war“. Oliver Ruhnert korrigierte seinen Neuzugang anschließend im ‚Aktuellen Sportstudio‘ des ‚ZDF‘. Der Sportchef bestätigte da bereits, dass die Ablöse niedriger sei. Nun wurden die genauen Zahlen enthüllt.