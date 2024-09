DFB: Nagelsmann bestimmt neuen DFB-Kapitän

Nach der Europameisterschaft ist vor der Nations League. Das frühe Aus beim Heimturnier ist so langsam verdaut, da stehen die nächsten Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft an. Nach dem Rücktritt von Ilkay Gündogan aus der Nationalmannschaft wurde ein neuer Kapitän gesucht. Bundestrainer Julian Nagelsmann nahm sich dafür die nötige Zeit, führte einige Gespräche und hat heute auf der Pressekonferenz vor den Spielen gegen Ungarn (7. September) und die Niederlande (10. September) die Entscheidung präsentiert.

„Wir haben drei neue Kapitäne bestimmt. Joshua Kimmich ist die erste Wahl und in der Vertretung sind es Antonio Rüdiger und Kai Havertz. In diesem Zuge haben wir uns auch für eine interessante Zusammenstellung des Mannschaftsrats entschieden. Dazu gehören zu jeweils einem der Kapitäne vier weitere Spieler: Jonathan Tah, Pascal Groß, Niclas Füllkrug und Marc-André ter Stegen“, so Nagelsmann. Es seien dabei bewusst sehr viele Spieler für diese Rollen ausgewählt worden: „Wir wollen so ein möglichst großes Meinungsbild aus der Mannschaft bekommen für das Trainerteam.“

Die Wahl des neuen Kapitäns sei für den Bundestrainer aufgrund einiger geeigneter Kandidaten ein angenehmer Prozess gewesen. „Was das Kapitänsamt betrifft, haben wir drei interessante Spieler, die einen guten Draht zu ihren Mitspielern haben, aber auch einen guten Mannschaftsrat, der sie dabei unterstützt. Alle sind verantwortlich dafür, wie wir auftreten und sind auch das Regulativ, wie wir uns nach außen geben.“ Die Reaktion aus der Mannschaft auf die Entscheidungen sei ausschließlich positiv gewesen: „Alle Spieler haben es gut aufgenommen und die neuen Kapitäne sind heiß auf die neue Aufgabe“, so Nagelsmann.