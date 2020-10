Köln verlängert mit Jakobs

Der 1. FC Köln hat eines seiner vielversprechendsten Talente gebunden. Wie der Bundesligist verkündet, hat Ismail Jakobs seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Der bisherige Kontrakt des 21-Jährigen wäre 2022 ausgelaufen.

„Der FC ist mein Verein. Ich bin stolz, dass ich hier den Sprung zu den Profis geschafft habe. Daran haben die Verantwortlichen Horst Heldt, Markus Gisdol und André Pawlak einen großen Anteil, die mir von Anfang an ihr volles Vertrauen geschenkt haben“, so der Flügelspieler, „das möchte ich mit starken Leistungen auf dem Platz zurückzahlen, weiter an mir arbeiten und dabei helfen, dass wir unser Ziel erreichen.“

Jakobs stammt aus der Jugendabteilung des FC und schaffte über die zweite Mannschaft den Sprung zu den Profis. Mittlerweile stand der deutsche U21-Nationalspieler 20 Mal in der Bundesliga auf dem Platz. Dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen.