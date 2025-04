Verkaufskandidat: Der Preis für Kim

Noch immer sind die Anhänger des FC Bayern mit Min-jae Kim nicht so richtig warm geworden. Zu oft reihen sich Fehler und Unsicherheiten an grundsolide Auftritte. Patzer, die man sich in der bayrischen Landeshauptstadt nicht oft erlauben darf. Deshalb ist auch ein Verkauf im kommenden Sommer nicht ausgeschlossen. Nun ist durchgesickert, ab welcher Summe die Bayern einem Abgang zustimmen würden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar plant der Rekordmeister mit dem Südkoreaner, sollte ein Verein aber 50 Millionen Euro für den Innenverteidiger auf den Tisch liegen, würde man einen Verkauf des 28-Jährigen in Betracht ziehen, berichtet ‚Bild‘-Reporter Christian Falk in seiner Kolumne ‚Daily Briefing‘ bei ‚CaughtOffside‘. Damit würde der Ligaprimus dieselbe Ablöse wieder einnehmen, die er im Sommer 2023 an die SSC Neapel überwiesen hatte. Kims Vertrag in München läuft noch bis 2028.

Sollte es tatsächlich zu einem Abgang kommen, könnten die Bayern das eingenommene Geld in die Verpflichtung von Innenverteidiger Dean Huijsen (20) vom AFC Bournemouth reinvestieren, dessen Ausstiegsklausel bei 60 Millionen Euro liegt. Der Spanier ist aber unter anderem auch bei Real Madrid im Gespräch.