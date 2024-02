Freiburg: Streich ein Kandidat bei Bayern?

Jochen Saier macht sich keine allzu großen Sorgen bezüglich eines möglichen Abgangs von Christian Streich zum FC Bayern. Angesprochen auf das genannte Szenario sagte der Sportvorstand des SC Freiburg in der ‚ran Bundesliga Webshow‘: „Ich glaube, ich könnte es ausschließen.“

Gespräche über eine Verlängerung mit Trainer Streich seien für März angedacht, so Saier. Auch deshalb ist man sich im Breisgau relativ sicher, dass ihr Übungsleiter nicht den Gang an die Säbener Straße antritt. „Ich wage zu prophezeien, dass das kein Denkmodell ist, was ihn aktuell beschäftigt, sondern dass eher der Fokus auf unserer Arbeit liegt“, schätzt Saier die Lage etwas genauer ein.