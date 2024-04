Ödegaard fit für Bayern

Martin Ödegaard ist bereit für das Champions League-Duell mit Bayern München am Mittwoch (21 Uhr). Der 25-jährige Spielmacher des FC Arsenal nahm am Abschlusstraining vor dem Europapokalspiel teil und zeigte dabei keinerlei Beschwerden.

Am Wochenende war der Norweger bei der Niederlage gegen Aston Villa (0:2) in der Endphase der Partie angeschlagen ausgewechselt worden. Schon im Anschluss an das Spiel erklärte Arsenal-Coach Mikel Arteta jedoch, dass es sich dabei „glücklicherweise nur um ein kleines Problem“ handele, ohne jedoch genauer auf die Verletzung einzugehen.