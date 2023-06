36 Torbeteiligungen: Wer schnappt sich Pavlidis?

Vangelis Pavlidis ist in diesem Sommer für einen erschwinglichen Preis zu haben. Laut ‚Sport1‘ ist der Mittelstürmer mit einer Ablöse in Höhe von zwölf Millionen Euro aus seinem bis 2025 datierten Arbeitspapier bei AZ Alkmaar zu lösen. Klubs aus der Premier League seien an dem 24-Jährigen interessiert.

Pavlidis blickt auf eine individuell erfolgreiche Saison zurück. In 40 Einsätzen kommt der griechische Nationalspieler wettbewerbsübergreifend auf satte 36 Scorerpunkte (22 Tore, 14 Vorlagen). Auf die guten Leistungen wurde auch Borussia Mönchengladbach aufmerksam. Gut möglich, dass sich Pavlidis für den nächsten Karriereschritt entscheidet. Als Tabellenvierter in der Eredivisie ist für Alkmaar die Teilnahme am europäischen Wettbewerb in der kommenden Spielzeit nicht gesichert.

